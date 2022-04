Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.04.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Niederstetten: Unfall bei Überholmanöver auf der B 290

Ein 54-jähriger Pkw-Fahrer wollte am Montagmorgen auf der Bundesstraße 290 bei Niederstetten zwei Lkw überholen. Dabei kam es zum Unfall. Der Fahrer war gegen zehn Uhr von Blaufelden kommend in Fahrtrichtung Herbsthausen unterwegs, als er zum Überholvorgang ansetzte. Dabei übersah er vermutlich, dass der vordere Lkw nach links abbiegen wollte und es kam zum Zusammenstoß. Der 54-Jährige, der Fahrer des Lkw sowie dessen Beifahrer wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 21.000 Euro.

Lauda-Königshofen: Kaminbrand

Am Montagabend um circa 19:30 Uhr kam es in der Bahnhofstraße in Lauda-Königshofen zu einem Kaminbrand. Dieser wurde vermutlich durch ein durchgerostetes Kaminrohr verursacht. Alle Bewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Die Feuerwehr löschte den Brand und die Bewohner konnten daraufhin wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Külsheim: 17-Jähriger fuhr mit Kraftrad gegen Gartenmauer

Als ein 17-jähriger Kraftradfahrer am Montagmittag in Külsheim von der Polizei kontrolliert werden sollte, flüchtete der Jugendliche und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er war mit einem nicht für den Straßenverkehr zugelassenem Kraftrad auf der Bergstraße unterwegs, als der Streifenwagen ihm Zeichen zum Anhalten gab. Daraufhin beschleunigte er sein Fahrzeug, verlor in einer leichten Linkskurve die Kontrolle und fuhr gegen eine Gartenmauer. Der 17-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 400 Euro.

Tauberbischofsheim: Eisplatte beschädigt Pkw

Auf der Autobahn 81 bei Tauberbischofsheim löste sich am Montagmorgen eine Eisplatte von einem Lkw und verursachte einen Sachschaden von circa 2.500 Euro. Gegen 9.30 Uhr fuhr ein Mercedes auf der mittleren Spur in Fahrtrichtung Heilbronn, als ihn eine Eisplatte von einem Lkw traf. Dadurch wurde die Frontscheibe durchbrochen und erheblich beschädigt. Der 52-jährige Fahrer blieb unverletzt und konnte auf dem Seitenstreifen halten. Der Mercedes musste aufgrund der Beschädigungen abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell