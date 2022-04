Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.04.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Wüstenrot: Update - Vermisster Mann gefunden

Der vermisste polnische Staatsangehörige Dariusz G. aus Wüstenrot (wir berichteten am 31.03.2022: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5185878 ) konnte gestern Abend wohlbehalten gefunden werden. Die Fahndung wurde gelöscht.

Heilbronn: Unfall auf der Sontheimer Straße - Zeugen gesucht

Am Samstagabend kam es auf der Sontheimer Straße in Heilbronn zu einen Unfall zwischen einem Opel Zafira und einem BMW. Gegen 20 Uhr war eine 53-Jährige mit ihrem Opel in Richtung Sontheim unterwegs, als sie vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln wollte. Hierbei übersah sie vermutlich den 19-jährigen Fahrer eines BMW, der noch auszuweichen versuchte. Die beiden Fahrzeuge kollidierten, der BMW geriet auf die Gegenfahrbahn und kam dort mit ausgelösten Airbags zum Stehen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 14.000 Euro. Die zwei Mitfahrerinnen der 53-Jährigen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Zeugen, die Hinweise zum Unfallvorgang geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 zu melden.

Löwenstein: Pkw stürtzt Abhang hinab

Ein leicht verletzter Fahrer und ein wirtschaftlicher Totalschaden waren das Ergebnis eines Unfalls auf der Landesstraße 1111 bei Löwenstein in der Nacht zum Sonntag. Ein 26-Jähriger fuhr gegen 1.30 Uhr von Vorhof kommend in Richtung Löwenstein, als er die Kontrolle über seinen Mercedes verlor. Das Fahrzeug kam im Kurvenbereich nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte einen Abhang hinab. Der Fahrer musste wegen seiner Verletzungen zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 10.000 Euro.

Untergruppenbach: Vergessenes Essen verursacht Rauchentwicklung

Ein auf dem Herd vergessenes Essen verursachte am Samstagabend gegen 19.30 Uhr in der Mühlstraße in Untergruppenbach einen Brandalarm. Der 27-jährige Bewohner bemerkte die Rauchentwicklung und nahm das Essen vom Herd. Dabei erlitt er eine leichte Rauchvergiftung und wurde in ein Krankenhaus gebracht.Die eingetroffene Feuerwehr musste nicht löschen, sorgte aber für die Durchlüftung der Räume.

Ellhofen: Drei Pkw beteiligt bei Auffahrunfall

Auf der Bundesstraße 39 bei Ellhofen kam es am Freitag zu einem Auffahrunfall mit mehreren Fahrzeugen. Ein 86-jähriger Opel-Fahrer erkannte den aufgrund des stockenden Verkehrs bremsenden Pkw zu spät und fuhr auf. Durch den Aufprall wurde der Hyundai auf den davor stehenden VW geschoben. Der Fahrer des Opel, der Hyundai-Fahrer und seine Beifahrerin wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist unbekannt.

Bad Rappenau: 7.000 Euro Schaden hinterlassen und geflüchtet

Ein unbekannter Fahrzeuglenker sorgte am Freitagabend für einen Schaden von rund 7.000 Euro in Bad Rappenau und flüchtete. Auf dem Autohof im Buchäckerring parkte ein Lkw-Fahrer sein Gespann gegen 22 Uhr. Vermutlich touchierte ein anderer Lkw gegen 22 Uhr beim Rückwärtsfahren das geparkte Fahrzeug und fuhr weg. Um die Regulierung des Schadens kümmerte er sich nicht. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem Flüchtenden geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 beim Polizeirevier Eppingen zu melden.

Kirchardt: 20.000 Euro Schaden wegen Niesanfall

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagfrüh in Kirchardt entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro. Der Fahrer eines Dacia fuhr gegen 3.30 Uhr auf der Grombacher Straße. Vermutlich aufgrund eines Niesanfalls verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem parkenden BMW. Der Dacia-Fahrer blieb unverletzt.

Neuenstadt: VW zerkratzt - Zeugen gesucht

Unbekannte zerkratzten am Sonntagnachmittag einen in Neuenstadt geparkten VW. Der Besitzer stellte sein Fahrzeug gegen 15 Uhr auf dem Parkplatz des Sportheims in der Cleversulzbacher Straße ab. Als er gegen 20 Uhr zurück kam entdeckte er tiefe Kratzspuren an mehreren Stellen seines Pkws. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Neckarsulm sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Tätern geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 zu melden.

Gundelsheim: Überholmanöver führt zu Unfall

Ein 27-jähriger Golf-Fahrer sorgte am Samstag bei Gundelsheim für einen Verkehrsunfall mit Verletzten. Der Mann fuhr gegen 7.30 Uhr auf der Bundesstraße 27 von Offenau in Richtung Gundelsheim. In einer langgezogenen Rechtskurve wollte er mehrere Fahrzeuge überholen. Aufgrund von Gegenverkehr versuchte er hinter dem Fiat einer 70-Jährigen einzuscheren. Dabei touchierte er mit seinem Fahrzeug die hintere linke Seite des Fiat, wodurch dieser von der Fahrbahn abgewiesen wurde, einen Leitpfosten touchierte und 50 Meter eine Böschung entlangfuhr. Durch ein Einlenken der 70-Jährigen kam der Pkw dann quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Vermutlich weil die Fahrerin nicht angeschnallt war, erlitt sie leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Golf-Lenker blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 8.500 Euro. Während der Unfallaufnahme konnte bei dem 27-Jährigen Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Test ergab einen Wert von rund 1,5 Promille, weshalb ihm Blut abgenommen wurde. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt und der Mann muss nun mit einer Anzeige rechnen.

B 27 / Heilbronn: Kollision beim Abbiegen - Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Neckarsulm sucht nach einem Unfall am Freitagmorgen auf der Bundesstraße 27 Zeugen. Der Fahrer eines Mercedes und der Fahrer eines Baustellenfahrzeugs fuhren gegen 10.30 Uhr auf der Karl-Wüst-Straße in Richtung Bundesstraße. Im Bereich der Einmündung bogen beide nach links in Richtung Neckarsulm ab. Hier kam es zur Berührung der Fahrzeuge und es entstand Sachschaden von rund 3.500 Euro. Verletzt wurde niemand. Da der Unfallhergang von den Beteiligten unterschiedlich beschrieben wird, werden Zeugen des Zusammenstoßes gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell