Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220224 - 0209 Frankfurt-Preungesheim: Seniorin bestohlen

Frankfurt (ots)

(fue) Am Mittwoch, den 23. Februar 2022, gegen 15.50 Uhr, traf eine 86-jährige Frau vor der Tür ihres Wohnhauses im Marbachweg auf einen ihr unbekannten Mann, der angab, in dem Mehrfamilienhaus jemanden besuchen zu wollen.

Aus diesem Grund öffnete die Frau die Tür und ließ den Fremden ins Treppenhaus ein. Dort verlangte er nach einem Glas Wasser und gelangte so in die Wohnung der Seniorin. Das Glas trank er aus und begann dann, die Wohnung der Frau zu durchsuchen. Die 86-Jährige forderte ihn auf, dies zu unterlassen, wurde jedoch zur Seite gestoßen. Mit einer roten Schatulle, in der sich der Schmuck der Frau befand, verließ der Täter schließlich die Wohnung. Die Schatulle steckte er in eine mitgebrachte Plastiktüte. Der Wert des Stehlgutes beziffert sich auf etwa 1.500 EUR.

Die Frau beschreibt den Täter als 170-175 cm groß und stämmig. Sprach akzentfreies Deutsch und hatte dunkle Haare. Bekleidet mit einer dunklen Mütze und einer dunklen Jacke. Führte eine blaue Plastiktüte mit sich.

