POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.04.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Biberach: Schmierereien an Grundschule

Unbekannte beschmierten am vergangenen Wochenende eine Grundschule in Heilbronn-Biberach. Zwischen 22 Uhr am Freitag und 7 Uhr am Montag wurde eine Außenwand des Schulgebäudes in der Bibersteige bemalt. Auf einer Länge von 10 bis 15 Metern hinterließen die Täter an der Fassade der Sanitäranlagen mehrere Schmierereien, wodurch ein Schaden von circa 1.500 Euro entstand. Das Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die die Tat beobachten konnten, oder Hinweise auf die Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden.

Heilbronn: Radfahrerin stürzt und greift Polizisten an - Zeugen gesucht

Eine 23-Jährige griff am Sonntagnachmittag in Heilbronn einen Polizisten an. Die Polizei war gerufen worden, nachdem ein Zeuge die alkoholisierte Frau in der Allee gefunden hatte. Sie war wohl mit ihrem Fahrrad gestürzt. Die Beamten stellten bei der Frau Anzeichen auf Alkoholeinfluss fest. Ein Alkoholtest ergab über 1,9 Promille. Die Radfahrerin wurde von Rettungskräften untersucht. Während der Untersuchung im Rettungswagen griff sie einen Polizisten an. Dieser wurde leicht verletzt. Die 23-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und nun mit Anzeigen wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen. In diesem Zusammenhang sucht das Polizeirevier Heilbronn Zeugen, die den Sturz der Radfahrerin gesehen haben. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07131 74790, zu melden.

A81 / Landkreis Heilbronn: Warnung vor herabfallenden Eisplatten

Zwei Unfälle aufgrund herabfallender Eisplatten ereigneten sich am Montagmorgen auf der Autobahn 81. Zwischen den Anschlussstellen Neuenstadt und Möckmühl rutschte gegen 10.30 Uhr eine Eisplatte von einem Sattelzug und beschädigte die Windschutzscheibe eines VW Crafter. Der 53-jährige Fahrer des VW blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Bereits gegen 7.30 Uhr war in der entgegengesetzten Richtung zwischen den Anschlussstellen Osterburken und Möckmühl eine Eisplatte von einem Lkw-Dach gerutscht und hatte die Windschutzscheibe eines Renault Trafic durchschlagen. Der Fahrer des Renaults blieb ebenfalls unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer bei entsprechender Witterung, auch das Dach des Fahrzeugs vor Fahrtantritt von Schnee oder Eis zu befreien.

