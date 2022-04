Polizei Gütersloh

POL-GT: Alkoholisierte Zweiradfahrer stoßen zusammen - 53-jähriger Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Rietberg (FK) - Am späten Freitagabend (15.04., 22.20 Uhr) ist es auf dem Geh- und Radweg an der Druffeler Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 53-jähriger Pedelec-Fahrer den Radweg in Richtung Druffel. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem in die Gegenrichtung fahrenden 35-jährigen Fahrradfahrer. Der Pedelec-Fahrer aus Marsberg stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Der 35-jährige Rietberger blieb unverletzt. In der Atemluft beider Fahrradfahrer wurde Alkoholgeruch festgestellt. Entsprechende Atemalkoholvortest bestätigten den Verdacht. Beiden Männern wurden Blutproben entnommen.

