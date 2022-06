Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Gefährliche Körperverletzung - Opfer mit Schlägen und Tritten traktiert

Mainz (ots)

Am 21. Juni 2022 gegen 20:00 Uhr kam es in einer Filiale eines Drogeriemarktes im Hauptbahnhof Mainz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen. Hierbei soll der Täter im Beisein weiterer junger Männer sein 18-jähriges Opfer, laut Zeugen, gezielt gegen den Kopf sowie Nacken geschlagen und getreten haben, obwohl dieses bereits am Boden lag. Die alarmierte Streife der Bundespolizei leistete Erste Hilfe und rief zur Sicherheit einen Rettungswagen, wenngleich der junge Mann ansprechbar war und angab keine medizinische Hilfe zu wollen. Der Täter konnte vor Ort nicht mehr angetroffen werden, dennoch wurde das Videomaterial gesichert und die Zeugen befragt. Ein Verwandter holte den Jungen anschließend im Bundespolizeirevier Mainz ab. Die Ermittlungen zur Person des Täters laufen und es wurde eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung gefertigt.

