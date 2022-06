Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Gefährlicher Eingriff durch Entfernung von Ankerkabel an Bahnmasten

Worms/Osthofen (ots)

Der Stromabnehmer des Triebfahrzeuges eines Güterzugs verfing sich am frühen Morgen des 21. Juni 2022 in einem zu tiefhängenden Spannungsseil auf der Strecke zwischen den Bahnhöfen Worms und Osthofen. Als ursächlich für den Unfall, und die daraus resultierten Schäden, stellte die Bundespolizei vier entfernte Ankerkabel an Bahnmasten fest. Hierdurch standen die Bahnmasten nicht mehr senkrecht, sondern seitlich geneigt, was zu einer Absenkung des Spannungsseils um ca. einen Meter führte. Durch den Unfall bestand eine Sperrung der Strecke im Zeitraum von 4:20 Uhr bis ca. 14:00 Uhr und es fielen diverse Zugverbindungen aus. Der Schaden an dem Triebfahrzeug wird auf 12.000EUR geschätzt; dieses war nicht mehr fahrtauglich. Gegen den unbekannten Täter wird nun durch die Bundespolizei wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt.

