Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unter Alkoholeinfluss

Soest (ots)

Am Dienstag, um 00:40 Uhr, wurde die Polizei von einem Zeugen über eine offensichtliche Fahrt unter Alkoholeinfluss informiert. Die Beamten konnten am Paradieser Weg eine 37-jährige Autofahrerin aus Unna mit ihrem Ford Fiesta kontrollieren. Die Frau war so stark alkoholisiert, dass Sie keinen Atemalkoholvortest durchführen konnte. An ihrem Fahrzeug befanden sich frische Unfallspuren. Es konnte jedoch keine Unfallstelle ermittelt werden. Der Fahrerin wurde anschließend eine Blutprobe abgenommen. (lü)

