POL-MA: Wiesloch: Mann in psychischer Ausnahmesituation; Festnahme durch Spezialeinsatzkräfte; keine Verletzte; zwei Waffen sichergestellt; Unterbringung in psychiatrischer Klinik

Bonn (ots) - Der Soziologe Harald Welzer, Erstunterzeichner eines offenen Briefs von Prominenten aus Kultur und Wissenschaft an Kanzler Olaf Scholz, hat vor einer Eskalation der bewaffneten Auseinandersetzung in der Ukraine und der Gefahr eines Weltkriegs gewarnt. Derzeit befinde man sich in einer Logik der Steigerung von Gewalt. "Diese Logik führt möglicherweise dazu, dass der Krieg zu einem großen Krieg wird, sich ...

mehr