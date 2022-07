Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Auto umgekippt

Lippstadt (ots)

Am Sonntag, um 14:40 Uhr, kam es an der Kreuzung Elserstraße/Südstraße/Ebertstraße zu einem Unfall. Ein 19-jähriger Mann aus Lippstadt war mit seinem VW Golf auf der Elserstraße unterwegs. An der Kreuzung bog er nach links in die Südstraße ein. Dabei übersah er den von links kommenden Dacia einer 57-jährigen Lippstädterin. Durch die Kollision drehte sich der Dacia einmal um 180 Grad und kippte dann auf die Beifahrerseite. Die Autofahrerin musste von der Feuerwehr aus dem Auto geborgen werden. Sie wurde anschließend schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme verhielt sich der 19-jährige Lippstädter seltsam. Er wurde zur Durchführung eines Drogenvortests mit auf die Wache genommen. Hier versuchte er den Test mit Wasser aus der Toilette zu manipulieren. Das bemerkten die Beamten jedoch. Der Test fiel letztlich positiv auf Kokain und THC aus. Daraufhin wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf etwa 11.000,- EUR geschätzt. (lü)

