Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Gefährliche Körperverletzung am Burgwall - 29-Jähriger leicht verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Rabenberg, Burgwall

28.02.2022, 15.15 Uhr

Am Montagnachmittag kam es gegen 15.15 Uhr in der Straße Burgwall zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen. Zeugen hatten die Polizei alarmiert, nachdem sie beobachtet hatten, wie ein 34 Jahre alter Wolfsburger auf offener Straße mit seinen fünf Jahre jüngeren Kontrahenten zunächst in eine verbale Auseinandersetzung geraten war und anschließend mit einem gefährlichen Gegenstand auf das 29 Jahre alte Opfer losgegangen war und ihn verletzt hatte.

Die ebenfalls durch den Notruf alarmierte Rettungswagenbesatzung versorgte das 29 Jahre alte Opfer und verbrachte es zur vorsorglichen ärztlichen Untersuchung ins Klinikum.

Warum es zum Streit zwischen den beiden Personen gekommen ist, bzw welche Geschichte hinter dem Streit liegt, ist derzeit völlig unklar.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen den 34-Jährigen eingeleitet.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell