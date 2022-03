Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Fußgängerdiplom für 61 Grundschüler an der Regenbogen-Grundschule - Verkehrserziehungsmaßnahme trotz Corona-Einschränkungen durchgeführt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Dessauer Straße

Februar 2022

Die Freude war bei den Grundschülern überwältigend groß. Der Kontaktbeamte der Regenbogen-Grundschule, Polizeioberkommisssar Jens Oertelt, konnte im Februar insgesamt 61 Erstklässler mit dem Fußgängerdiplom auszeichnen. Eine Woche lang standen für die Schüler Theorie und Praxis auf den Stundenplan. In den ersten Unterrichtsstunden lernten die jungen Verkehrsteilnehmer die Farben, Formen und Bedeutung verschiedener Verkehrszeichen kennen, um sich an Ampeln und Zebrastreifen richtig zu verhalten. Das erlernte Wissen wurde dann praktisch an einem Zebrastreifen geübt. "Es ist immer wieder schön zu sehen, wie die Kinder in der kurzen Zeit die Verkehrszeichen erlernen", so Jens Oertelt. Am letzten Tag gab es dann die von der Verkehrswacht Wolfsburg gespendeten Urkunden. Frau Witte, Lehrerin und Organisatorin der beiden Verkehrswochen an der Grundschule, ist es wichtig, dass Eltern die Regeln im Straßenverkehr vorleben und weiter mit den Kindern vertiefen. Gerade jetzt in der noch dunklen Jahreszeit sei es besonders wichtig, dass die Schulkinder helle und reflektierende Kleidung tragen um besser gesehen zu werden."

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell