Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Benninghausen - Unfall mit Radfahrer

Lippstadt (ots)

Am Samstag, um 17:40 Uhr, kam es auf der Benninghauser Straße zu einem Unfall. Ein 18-jähriger Autofahrer aus Lippstadt war mit seinem Audi auf der Benninghauser Straße aus Richtung Overhagen kommend unterwegs war. Er überholte in Höhe einer Bushaltestelle einen 38-jähriger Radfahrer aus Lippstadt. Zwischen den beiden Fahrzeugen kam es aus ungeklärter Ursache zu einer Kollision. Dadurch stürzte der Radfahrer und wurde leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 1000,- EUR. (lü)

