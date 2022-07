POL-SO: Wickede - Autofahrer alkoholisiert

Lippstadt-Benninghausen (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen unbekannte Täter in ein Firmengebäude an der Ünninghauser Straße ein. Sie öffneten ein auf Kipp stehendes Fenster und erbeuteten einen Schlüsselkasten im Büro. Mit den enthaltenen Schlüsseln konnten die Diebe mehrere Firmenfahrzeuge auf dem Gelöände öffnen und dort diverse Werkzeuge entwenden. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten ...

