Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Radfahrer verletzt

Lippstadt-Benninghausen (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 17.40 Uhr, befuhr ein 18 Jahre alter Mann aus Lippstadt mit einem Pkw der Marke Audi die Benninghauser Straße im Ortsteil Ünninghausen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 38 Jahre alter Mann aus Lippstadt mit einem Fahrrad die Benninghauser Straße in gleicher Fahrtrichtung wie der Audi. In Höhe einer Bushaltestelle kam es aus bislang unbekannten Gründen zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Radfahrer zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Versorgung der Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. (AG)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell