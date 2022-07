Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Mit Gürtel geschlagen und verletzt

Soest (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 04.50 Uhr, kam es in der Soester Innenstadt in der Puppenstraße zu Streitigkeiten zwischen mehreren unbekannten Personen. In den Streit mischte sich ein 44 Jahre alter Mann aus Soest-Ampen ein, um zu schlichten. Einer der Streithähne zog daraufhin seinen Hosengürtel aus der Hose und schlug mit der Gürtelschnalle auf den 44 Jährigen ein. Während sich die Personengruppe entfernte, musste der Mann aus Ampen vom Rettungsdienst vor Ort versorgt werden. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus transportiert. Zeugen die Angaben zu dem Vorfall machen können, mögen sich mit der Polizei in Soest unter der Rufnummer 02921-91000 in Verbindung setzen. (AG)

