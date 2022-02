Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (92/2022) Göttingen: 70 Personen beteiligen sich an Demo unter dem Motto "Das gemeinsame Zusammenleben in Zeiten der Spaltung und Hetze"

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (khw) - Am heutigen Samstag (19.02.2022) kam es in Göttingen, Weender Straße, am Gänseliesel, zu einer Versammlung unter dem o. g. Motto. Die Versammlung war rechtzeitig bei der Stadt Göttingen angezeigt und mit Beschränkungen bestätigt worden. Ab 17.00 Uhr versammelten sich in der Spitze 70 Personen, bevor der Versammlungsleiter diese dann um 18.15 Uhr beendete.

Gegen drei Teilenehmer wurden Anzeigen erstattet, weil diese keine vorgeschriebene FFP2-Maske trugen, ein Teilnehmer wurde aus der Versammlung von der Polizei ausgeschlossen.

Begleitet wurde die Versammlung vom lautstarken Protest von ca. 170 Personen einer Gegenversammlung. Die Polizei musste teilweise durch Abdrängen den Zugang zur oben genannten angezeigten Versammlung freihalten.

Die Gegenversammlung hatte sich als Aufzug gegen 15.00 Uhr im Bereich des Auditoriums in Bewegung gesetzt und ihr Ende schließlich am Gänseliesel gefunden.

Der Ursprung der Versammlung war das Gedenken an die Opfer des Attentats von Hanau 2020, an der in der Spitze 630 Personen teilgenommen hatten.

