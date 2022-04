Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen-Liptingen

Lkr. Tuttlingen) Heftiger Zusammenstoß im Kreuzungsbereich (04.04.2022)

Emmingen-Liptingen (ots)

Wirtschaftliche Totalschäden und eine leichtverletzte Person sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montag gegen 13 Uhr auf der Kreuzung der Straßen Donaustraße und Schillerstraße ereignet hat. Ein 26- jähriger Rover Fahrer fuhr auf der vorfahrtsberechtigten Donaustraße in ortsauswärtige Richtung. Eine Fahrerin eines Audi A3 näherte sich der Kreuzung von der Schillerstraße und wollte ihre Fahrt geradeaus auf dem Breitishardweg fortsetzen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Wagen. Dabei erlitt der Mann leichte Verletzungen. Ein Krankenwagen brachte ihn zur Behandlung in ein Klinikum. Zwei Abschlepper kümmerten sich um die beschädigten Autos. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro.

