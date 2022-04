Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Betrunkener Autofahrer kommt von Straße ab (04.04.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Am Montagabend gegen 19 Uhr ist ein Autofahrer auf der Bundesstraße 33 zwischen Mönchweiler und Villingen nach rechts von der Straße abgekommen. Ein 49-jähriger Opel Corsa Fahrer geriet auf der Fahrt in Richtung Villingen auf einen neben der Fahrbahn verlaufenden Grünstreifen. Bei seiner Überprüfung vermutete die Polizei Alkoholeinfluss, was ein Alkoholtest mit rund 0,8 Promille bestätigte. Der Autofahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein abgeben. Die Beamten zeigten ihn wegen der Trunkenheitsfahrt an.

