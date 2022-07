POL-SO: Einbruch in Firmengebäude

Werl (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag, drangen bisher unbekannte Täter in das Sportlerheim an der Höppe ein. Ein Schutzgitter eines Fensters wurde aufgebogen und das Fenster aufgehebelt. Im Innenraum wurde der Getränkekühlschrank beschädigt. Die Glasscheibe wurde zerstört. Getränke wurden entwendet. Bierflaschen wurden auf dem Boden zerstört. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Werl unter der Rufnummer 02922-91000 entgegen. (AG) Rückfragenvermerk ...

