POL-S: In Gartenhäuser eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord/-Münster (ots) - Unbekannte sind am Montag (07.03.2022) in zwei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus an der Robert-Bosch-Straße und in ein Einfamilienhaus an der Weserstraße eingebrochen. An der Robert-Bosch-Straße gelangten die Einbrecher zwischen 06.30 Uhr und 21.30 Uhr auf bislang ungeklärte Weise in das Haus. Anschließend schlugen sie im ersten Obergeschoss eine Glasumrandung neben der Eingangstür ...

mehr