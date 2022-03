Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord/-Münster (ots)

Unbekannte sind am Montag (07.03.2022) in zwei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus an der Robert-Bosch-Straße und in ein Einfamilienhaus an der Weserstraße eingebrochen. An der Robert-Bosch-Straße gelangten die Einbrecher zwischen 06.30 Uhr und 21.30 Uhr auf bislang ungeklärte Weise in das Haus. Anschließend schlugen sie im ersten Obergeschoss eine Glasumrandung neben der Eingangstür einer leerstehenden Wohnung ein. Ob die unbekannten Täter etwas stahlen ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Im zweiten Obergeschoss drückten die Täter die mutmaßlich unverschlossene Wohnungstür ein und stahlen ein grün-/ neongelbes Rennrad der Marke Cannondale Carbon im Wert von mehreren Tausend Euro. An der Weserstraße versuchten sie zwischen 07.45 Uhr und 09.15 Uhr offenbar vergeblich die Hauseingangstür sowie ein Fenster aufzuhebeln. Sie gelangten schließlich durch die mutmaßlich unverschlossene Seiteneingangstür in das Einfamilienhaus. Sie stahlen unter anderem einen Tresor mit mehreren Zehntausend Euro Bargeld, Gold sowie Schmuck. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

