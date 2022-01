Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Schreck am frühen Nachmittag - Keller in Gaststätte komplett verraucht

Ratingen (ots)

Ratingen-Mitte, Oberstraße, 13:38 Uhr, 30.01.2022

Gäste einer Wirtschaft machten die Wirtin auf Rauch aus einem sogenannten Bierschacht aufmerksam, woraufhin sie zur Kontrolle in den Keller wollte. Kaum hatte sie die Tür nach unten geöffnet, quoll ihr dichter Rauch entgegen. Daraufhin alarmierte sie die Feuerwehr und brachte die Gäste im Freien in Sicherheit.

Beim Eintreffen an der Einsatzstelle wurde der Einsatzleiter auf die Rauchentwicklung aus dem Bierschacht und den stark verrauchten Keller aufmerksam gemacht. Augenscheinlich war Unrat in dem Schacht in Brand geraten. Sicherheitshalber wurde als erste Maßnahme ein Trupp unter Atemschutz mit einem C-Rohr in den Keller geschickt. Dieser sollte die Lage erkunden und erste Löschversuche durchführen. Ein zweiter Trupp ging zur Kontrolle des verrauchten Treppenraumes des Nachbarhauses vor und ein dritter Trupp demontierte die Metallabdeckung des Bierschachtes.

Schnell war klar, dass sich der Brand in dem Schacht befand. Durch die Öffnung zum Keller konnte der Rauch ungehindert in die Räume ziehen. Nachdem der Brand gelöscht und der Unrat entfernt war, konnten die Kellerräume und der Treppenraum des Nachbarhauses maschinell entraucht werden.

Die Einsatzstelle wurde an den Besitzer übergeben. Im Einsatz waren die Löschzüge der Berufsfeuerwehr und des Standortes Mitte und ein Rettungswagen des Rettungsdienstes Ratingen/Heiligenhaus.

