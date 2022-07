Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - 33 Studierende im Praktikum

Kreis Soest (ots)

Heute begrüßten Landrätin Eva Irrgang und Polizeidirektor Thomas Link 33 Studierende zu ihrem ersten Praktikum in Uniform. Zehn Monate nach dem Beginn des Studiums steht für die angehenden Polizeikommissarinnen und Polizeikommissare der erste praktische Teil ihrer Ausbildung an. Sie werden in den nächsten Wochen auf allen fünf Wachen im Kreisgebiet ihren Dienst versehen. Gemeinsam mit ihren Tutoren sollen sie in der Praxis das umsetzen, was sie bereits in der Theorie gelernt haben. Die Landrätin wünschte allen dabei viel Erfolg. "Kommen Sie bitte jeden Tag gesund vom Dienst nach Hause", so die Bitte der Behördenleiterin. Nach organisatorischen Dingen der Ausbildungsstelle, wurden die Studierenden an ihre neuen Wachleiter für die nächsten sieben Wochen übergeben. (lü)

