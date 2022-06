POL-WHV: Schwerer Diebstahl aus Rohbau

Wilhelmshaven (ots) - In der Nacht zu Dienstag,14.06.2022, wurde in der Kniprodestraße in Wilhelmshaven in die Büroräume einer Pflegediensteinrichtung eingebrochen. Die Büroräume wurden durchwühlt und ein Wandtresor entwendet. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wilhelmshaven ...

