Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrskontrollen führen zu 2 Anzeigen

Jena (ots)

In der Nacht zum heutigen Freitag führten Beamte der Jenaer Polizei in der Innenstadt mehrere Kontrollen zur Überprüfung der Fahrtauglichkeit durch. Hierbei fielen 2 Führer von E-Scootern auf, bei denen Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt wurde. Gegen einen 22-Jährigen wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige aufgrund eines Alkoholwert von 0,74 mg/l in der Atemluft eingeleitet. Bei einem 23-jährigen Fahrzeugführer wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und im Krankenhaus durchgeführt. In beiden Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell