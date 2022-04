LPI-J: Blutige Nase nach Besuch im Jenaer F-Haus

Hermsdorf (ots) - Zu einem Diebstahl kam es am Mittwochnachmittag, auf einem Kundenparkplatz eines großen Einkaufmarktes, in Hermsdorf in der Rodaer Straße. Eine Frau war gerade damit beschäftigt ihren Einkauf in ihrem Fahrzeug zu verstauen, als ihr gegen 15:15 Uhr ihr Rucksack entwendet worden ist. Die Frau parkte mit ihrem Pkw in der zweiten Reihe. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wem sind Personen am Mittwoch auf dem Parkplatz in der Rodaer Straße aufgefallen, die ...

mehr