LPI-J: Rucksack entwendet

Apolda (ots) - Am 27.04.2022, in den frühen Morgenstunden, gegen 03:20 Uhr versuchte ein unbekannter Täter das Regenfallrohr von einem Wohnhaus in der Robert-Blum-Straße in Apolda zu entfernen. Die 57jährige Bewohnerin bemerkte den Dieb, so dass dieser unverrichteter Dinge flüchtete. Der Täter konnte bislang nicht gestellt werden. Am Fallrohr entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 50 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

