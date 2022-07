Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Carport brennt

Werl-Hilbeck (ots)

Am Sonntagnachmittag, um 15:10 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand an den Schöntalweg gerufen. Hier stand ein Carport und ein darunter stehender VW Tiguan in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Das Fahrzeug brannte komplett aus. Das Carport wurde stark beschädigt. Auch an der angrenzenden Wand des Wohnhauses gab es Beschädigungen durch den Brand. Die Ursache konnte noch nicht geklärt werden. Zeugen, die Hinweise zum Entstehen des Feuers geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02922-91000 an die Polizei zu wenden. (lü)

