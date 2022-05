Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrüche in Geschäftsräume

Kaiserslautern (ots)

Zwei Einbrüche sind der Kripo am Montag gemeldet worden. Demnach haben sich unbekannte Täter in der Nacht zu Montag in der Fackelstraße gewaltsam Zugang zu den Geschäftsräumen einer Bäckerei verschafft. Sie hebelten kurz nach Mitternacht eine Seiteneingangstür auf und knackten eine Kasse. Weil diese leer war, nahmen die Einbrecher die Trinkgeldkasse mit.

Ebenfalls am Montagmorgen wurde festgestellt, dass Unbekannte in einen Bürocontainer in der Mainzer Straße eingebrochen haben. Hier wurde eine Glastür gewaltsam geöffnet. Die Beute der Eindringlinge: Getränkedosen, ein PC-Bildschirm sowie eine leere Geldkasse. Der Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Die Tatzeit liegt zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Montag, 9 Uhr.

Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 / 369 - 2620 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. |cri

