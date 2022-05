Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wo ist der silberne BMW?

Kaiserslautern (ots)

Im Benzinoring ist am Wochenende ein Auto verschwunden. Die Polizei geht derzeit von einem Diebstahl aus.

Die Fahrzeugnutzerin, die sich zur Zeit in der Westpfalz aufhält, meldete am Samstagnachmittag, dass sie ihren BMW nicht mehr finden könne. Die 19-Jährige hatte den Pkw nach eigenen Angaben am Freitagabend gegen 21 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 10 abgestellt. Als sie ihn am Samstag kurz nach 16 Uhr wieder nutzen wollte, sei er nicht mehr da gewesen.

Da sich die Frau in Kaiserslautern nicht gut auskennt, wurde der gesamte Bereich rund um den genannten Abstellort abgesucht sowie Kontakt mit den Abschleppdiensten in der Umgebung aufgenommen - allerdings ohne Ergebnis. Auch eine weitere Suche nach dem Fahrzeug am Sonntag brachte keine Hinweise, wo das Auto sein könnte.

Zeugen, denen der "herrenlose" silberfarbene BMW mit dem KL-Kennzeichen auffällt, oder die gesehen haben, wer damit wegfuhr, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 bei der Kripo zu melden. |cri

