POL-EL: Lengerich - Zeugen nach Diebstahl gesucht

Sögel (ots) - Am 26. April gegen 18.34 Uhr meldeten Zeugen in Sögel in der Straße Johann-Bernhard-Hensen Weg eine leblose Person in einem Ententeich. Nach bisherigen polizeilichen Ermittlungen stürzte der 56-Jährige mit seinem Rollstuhl in den Teich am Heimathof und ertrank. Nach bisherigen polizeilichen Ermittlungen liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

