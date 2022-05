POL-PPWP: Quecksilber illegal entsorgt: Neue Erkenntnisse - Wer kann Hinweise geben?

Kaiserslautern (ots) - Im Benzinoring ist am Wochenende ein Auto verschwunden. Die Polizei geht derzeit von einem Diebstahl aus. Die Fahrzeugnutzerin, die sich zur Zeit in der Westpfalz aufhält, meldete am Samstagnachmittag, dass sie ihren BMW nicht mehr finden könne. Die 19-Jährige hatte den Pkw nach eigenen Angaben am Freitagabend gegen 21 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 10 abgestellt. Als sie ihn am Samstag kurz nach 16 Uhr wieder nutzen wollte, sei er nicht mehr da ...

