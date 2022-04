POL-BI: Vermeintliche Unfallflucht geklärt

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - An der Herforder Straße ist am Mittwochmittag, 27.04.2022, ein Bielefelder mit seinem Pedelec gestürzt, als ein Beifahrer plötzlich vor ihm aus einem Auto aussteigen wollte. Gegen 12:55 Uhr stand ein VW Multivan in einer Parkbucht an der Herforder Straße. Das Auto parkte zwischen den Einmündungen der August-Bebel-Straße und der Walther-Rathenau-Straße in Richtung ...

