POL-HSK: Mädchen auf Fahrrad von Wohnmobil erfasst - Zeugen gesucht

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg-Breitenbruch

Die Polizei sucht Unfallzeugen, nachdem gestern gegen 11:45 Uhr auf der Breitenbrucher Straße ein 11-jähriges Mädchen auf ihrem Fahrrad von einem Wohnmobil erfasst wurde. Der Fahrer des Wohnmobils setzte seine Fahrt in Richtung Möhnesee fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Das Mädchen gehörte zu einer Schulklasse aus Bochum, die zusammen mit ihren Betreuern einen Fahrradausflug im Arnsberger Wald machten. Die Gruppe fuhr in Breitenbruch von der Straße "Zum Scharfenberg" über die Kreuzung Breitenbrucher Straße zur Straße "Zum Windstich". Das Mädchen hat sich gerade mitten auf der Breitenbrucher Straße befunden, als aus Richtung Arnsberg ein Wohnmobil die Straße Richtung Möhnesee befuhr. Der Fahrer des Wohnmobils soll mehrfach gehupt haben. Das Wohnmobil erfasste das Mädchen am Fuß. Dabei wurde sie leicht verletzt. Der Fahrer setzte danach seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Das Wohnmobil soll eine helle Farbe gehabt haben. Der Fahrer soll etwa 40-50 Jahre alt gewesen sein. Er hatte ein rötliches Gesicht und trug einen Spitzbart. Auf dem Kopf trug er eine schwarze Mütze. Auf dem Beifahrersitz soll eine Frau mit dunklen Haaren gesessen haben. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

