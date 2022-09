Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Getränkemarkt

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg

Im Tatzeitraum von Samstag, 20:00 Uhr bis Mittwoch, 02:00 Uhr wurde insgesamt dreimal in einen Getränkemarkt in der Clemes-August-Straße eingebrochen. Die unbekannten Täter entwendeten Getränke aus dem Innenhof des Marktes. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

