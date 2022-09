Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfallbeteiligte nach Verkehrsunfall in Arnsberg gesucht

Hochsauerlandkreis (ots)

Am Donnerstag, 08.09.2022, gegen 17:00 Uhr, kam es in Arnsberg-Hüsten in der Marktstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 83-jähriger Autofahrer aus Arnsberg wollte von der Marktstraße nach links in die Straße "Mühlenberg" abbiegen. Hierzu musste er anhalten, um den Gegenverkehr durchzulassen. Vermutlich rollte das Fahrzeug des 83-Jährigen hier dann leicht zurück und prallte gegen einen dahinter wartendes Auto. Der bislang unbekannte Beifahrer dieses Fahrzeugs stieg aus und es entwickelte sich ein kurzes Streitgespräch zwischen den beiden Männern. Danach stieg der Beifahrer wieder in den Pkw ein. Zu diesem Auto und der bislang ebenfalls unbekannten Fahrerin liegen keine Informationen vor. Der Beifahrer wird wie folgt beschrieben: ca. 30 bis 35 Jahre alt mit untersetzter Figur. Am Heck des 83-jährigen Pkw-Fahrers entstand ein Schaden. Der bislang unbekannte Pkw mitsamt der Insassen setzte die Fahrt ohne weitere Angaben fort. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

