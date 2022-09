Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unter Alkohol und ohne Führerschein Verkehrsunfall verursacht

Hochsauerlandkreis (ots)

Hallenberg

Ein aufmerksamer Zeuge meldete gestern gegen 13:40 Uhr bei der Polizei ein vermutlich durch einen Unfall stark beschädigtes Auto in der Nuhnestraße in Züschen. Der Zeuge hatte den Fahrer des Autos angesprochen. Dieser hatte aber die angebotene Hilfe abgelehnt und war weiter gefahren. Die herbeigerufene Polizei konnte anhand der Zeugenaussagen das Auto und den 42-jährigen Fahrer aus Winterberg ausfindig machen. Dieser stand unter Alkoholeinfluss und sein Auto war bei einem Unfall stark beschädigt worden. Die Polizisten ordneten eine Blutprobe an. Es stellte sich weiter heraus, dass der Autofahrer auch keinen Führerschein hat. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Das weitere Autofahren wurde ihm von der Polizei untersagt. Die Polizisten konnten dann später auf der B236 zwischen Züschen und Hallenberg die vermutliche Unfallstelle ausfindig machen. Der Autofahrer war nach jetzigem Stand der Ermittlungen mit seinem Pkw in die Leitplanke gefahren. Noch während der Unfallaufnahme fiel der 42-jährige Fahrer nochmals auf. Er fuhr mit seinem Auto, immer noch unter Einfluss von Alkohol, auf der B236 und wurde in Züschen von der Polizei angehalten. Da die vorherige Ermahnung, kein Auto mehr zu fahren, von dem Mann nicht beachtet wurde, wurde sein Auto sichergestellt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell