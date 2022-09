Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Von der Fahrbahn abgekommen - Mitfahrerin schwer verletzt

Hochsauerlandkreis (ots)

Marsberg

Am Sonntagmorgen wurde die Mitfahrerin in einem Auto bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Gegen 04:40 Uhr befuhr ein 20-jähriger Mann aus Marsberg die L870 von Bad Arolsen nach Marsberg-Canstein. Im Bereich einer Linkskurve kam er aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen fuhr eine Böschung herunter und überschlug sich anschließend. Das Fahrzeug kam auf dem Dach auf einer Wiese zum Liegen. Die vier Insassen konnten sich selbstständig aus dem Auto befreien und riefen den Rettungsdienst. Eine 22-jährige Frau aus Marsberg wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

