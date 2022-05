POL-OG: Offenburg - Vorfahrtsverletzung

Lahr (ots) - Derzeit unbekannte Täter drangen in der Nacht von Sonntag auf Montag unbefugt in eine Wohnung in der Merzengasse ein. Offenbar versuchten die mutmaßlichen Diebe vorerst mittels eines Hebelwerkzeugs ein Fenster aufzubrechen, was offensichtlich misslang. Den Unbekannten gelang es daraufhin jedoch ein Kellerfenster aufzuhebeln und dort einzusteigen. Entwendet wurde Bargeld in Höhe von etwa 1.000 Euro, weitere ...

