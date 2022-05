POL-OG: Kehl, Bodersweier - Wohnungseinbruch, Zeugen gesucht

Ötigheim (ots) - Ein 20 Jahre alter Toyota-Fahrer befuhr am Montagabend kurz vor 20 Uhr die K 3728 von Muggensturm in Richtung Rauental. In einer langgezogenen Linkskurve verlor er mutmaßlich aufgrund seiner alkoholischen Beeinflussung und nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen dortigen Baum. Hierbei wird er so schwer verletzt, dass er nach Erstversorgung an der ...

