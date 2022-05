Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ötigheim - Schwer verletzt

Ötigheim (ots)

Ein 20 Jahre alter Toyota-Fahrer befuhr am Montagabend kurz vor 20 Uhr die K 3728 von Muggensturm in Richtung Rauental. In einer langgezogenen Linkskurve verlor er mutmaßlich aufgrund seiner alkoholischen Beeinflussung und nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen dortigen Baum. Hierbei wird er so schwer verletzt, dass er nach Erstversorgung an der Unfallstelle durch die Rettungskräfte in eine nahe Klinik eingeliefert werden musste. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 16.000 Euro. Die Polizisten stellten bei dem jungen Mann eine alkoholische Beeinflussung von annähernd einem Promille fest. Da er außerdem auch nicht im Besitz eines Führerscheins ist erwartet ihn nun gleich mehrere Strafanzeigen. Ebenso erwartet die Fahrzeughalterin ein Strafverfahren wegen des Ermächtigens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis. /ag

