POL-DO: Schwerpunkteinsatz in der nördlichen Innenstadt: Betäubungsmittel und gestohlenes Fahrrad gefunden

Dortmund (ots)

Zivile Kräfte der Polizei Dortmund haben am Dienstag (12. April) in der nördlichen Innenstadt erneut einen Einsatz zur Bekämpfung der Straßenkriminalität durchgeführt. Dabei fanden sie nicht nur einen Drogenbunker, sondern auch ein gestohlenes Fahrrad. Den Schwerpunkt legten die eingesetzten Beamten nach Bürgerbeschwerden auf die Bereiche Mallinckrodtstraße und Zimmer-/Priorstraße. Und wurden an beiden Örtlichkeiten fündig.

So fiel ihnen auf der Mallinckrodtstraße gegen 16.50 Uhr ein verdächtiger Mann auf, der mit einem anderen Mann in einen Fußweg in Richtung Flotowstraße einbog und offensichtlich mit diesem einen Gegenstand gegen Geld austauschte. Nachdem bei dem anderen Mann anschließend im Zuge einer Kontrolle Betäubungsmittel aufgefunden wurden, kontrollierten die Polizisten den Verdächtigen ebenfalls. Zur Identitätsfeststellung musste der 22-jährige Mann mit zur nächsten Wache kommen. Dort fanden die Beamten zudem heraus, dass für ihn eine räumliche Beschränkung für das Stadtgebiet Mühlheim vorliegt. Er erhielt daher anschließend ebenso wie sein Käufer einen Platzverweis und die Aufforderung Dortmund zu verlassen. Zudem erwartet ihn ein Strafverfahren wegen des illegalen Handels mit Cannabis.

Ebenfalls an der Mallinckrodtstraße beobachteten die zivilen Polizisten gegen 17 Uhr zwei weitere verdächtige Männer. Ganz offensichtlich verkauften diese beiden arbeitsteilig ebenfalls Betäubungsmittel. Einer der Männer näherte sich währenddessen einem Gebüsch und schien dort Gegenstände zu finden. Bei einer Kontrolle der Örtlichkeit trafen die Beamten später auf einen Bunker, in dem sich mehrere Druckverschlusstütchen mit mutmaßlichem Cannabis und Kokain befanden. Die Betäubungsmittel stellten sie sicher. Die beiden Männer (25 und 30) nahmen sie fest und brachten sie zur Identitätsfeststellung zur Wache. Besondere Gründe für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor. Beide erwartet nun ein Strafverfahren wegen illegalen Drogenhandels. Zudem erteilten ihnen die Beamten einen Platzverweis.

Doppelt erfolgreich waren die Einsatzkräfte schließlich noch gegen 17.10 Uhr auf der Priorstraße. Dort wurden sie auf einen Mann auf einem Fahrrad aufmerksam, der sich plötzlich recht verdächtig verhielt, als ein Streifenwagen vorbeifuhr. Die Beamten entschlossen sich zu einer Kontrolle und hielten ihn an. Nachdem sie einen deutlichen von ihm ausgehenden Cannabis-Geruch wahrgenommen hatten, fanden sie bei seiner Durchsuchung mehrere Verkaufseinheiten u.a. Kokain und Cannabis. Zudem stellte sich heraus, dass das Fahrrad, auf dem er saß, als gestohlen gemeldet wurde. Rad und Betäubungsmittel wurden sichergestellt und der 25-jährige Dortmunder zur Identitätsfeststellung zur Wache gebracht. Besondere Gründe für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor. Ihn erwartet nun u.a. ein Strafverfahren wegen illegalen Drogenhandels.

