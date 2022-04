Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus in Dortmund-Kirchhörde

Dortmund (ots)

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Dortmund-Kirchhörde am Samstagabend (9. April) sucht die Polizei Zeugen. Die Einbrecher wurden von einer Bewohnerin gestört und flüchteten.

Es war gegen 21.40 Uhr, als eine Bewohnerin eines Einfamilienhauses am Dyckhoffsweg durch Geräusche im Haus wach wurde. In einem Zimmer traf sie auf zwei Unbekannte, die sofort aus dem Haus flüchteten. Anschließend stellte sie mehrere durchsuchte Räume und Möbel fest und alarmierte die Polizei.

Die Ermittlungen auch bezüglich einer möglichen Tatbeute beute dauern an.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die im Bereich der Straße (nahe der Eimündung Kirchhörder Berg) verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Leider ist nur bekannt, dass es sich bei den Tätern um zwei Männer handelt.

Zeugen werden gebeten sich beim Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441 zu melden.

