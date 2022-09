POL-HSK: Verkehrsunfall im Bikepark Gellinghausen

Schmallenberg-Lengenbeck (ots) - Am Freitag, 09.09.22, 19.20 Uhr befuhr ein 31-jähriger Mann mit einem Motorrad die Straße im Ortsteil Lengenbeck. In Höhe des Hauses Nr. 7 stürzte der Mann aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Krad auf dem Schotterbelag der Fahrbahn. Er verletzte sich hierbei schwer und musste vom Rettungsdienst in das nächstgelegene Krankenhaus verbracht werden. Zur Unfallzeit trug der ...

mehr