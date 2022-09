POL-HSK: Pkw abgedrängt und unerlaubt vom Unfallort entfernt

Hochsauerlandkreis (ots) - Medebach In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in der Straße "Hasenkammer" in unmittelbarer Nähe zum Center Park ein Zigarettenautomat aufgesprengt. Die unbekannten Täter stahlen das Geld und die Zigaretten aus dem Automaten und konnten unerkannt entkommen. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Winterberg unter der 02981 / 90 200. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

