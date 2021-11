POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 18.11.2021

Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 18.11.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Räuberische Erpressung++Verkehrsunfall durch Ölspur++Verkehrsunfall auf der Autobahn++

Emden - Räuberische Erpressung Am Montag, den 15.11.2021 wurde gegen 13:00 Uhr bei der Polizei Emden eine räuberische Erpressung angezeigt, die sich bereits am 14.11.2021 in der Zeit von 09:00 Uhr bis 09:30 Uhr zugetragen hatte. Ein 20-jähriger Emder wurde in der genannten Zeit an der Bolardusstraße im Bereich der dortigen Wallanlagen von drei männlichen Personen unter Vorzeigen einer Stichwaffe angehalten, von denen einer den jungen Mann aufforderte, seine Barmittel herauszugeben. Nachdem das Opfer beteuerte kein Geld mit sich zu führen, wurde die Herausgabe des Portemonnaies gefordert. Nach der Bestätigung, dass kein Bargeld vorhanden war, warf der Täter das Portemonnaie auf den Boden und entfernte sich zusammen mit den beiden Mittätern vom Tatort in Richtung Neutorstraße. Das Opfer beschreibt die Täter wie folgt: Haupttäter: - männlich - 180-185 - 20-25 Jahre - normal schlank - trug Mund-Nasen- Schutz - Bekleidet mit dunkler kurzer Winterjacke (keine Steppjacke) mit Kapuze, die auch zum Tatzeitpunkt getragen wurde. - Jackenfarbe war ein ausgewaschenes blauschimmerndes schwarz - Haare nicht bekannt - schwarze Skinny Jeans - weiße, unauffällige Sportschuhe - Sprache: hochdeutsch - ohne Akzent- - heller Hauttyp - Parfümgeruch auffällig

Mittäter 1: - männlich - 180-185, etwas größer als der Haupttäter - schlank- aber mit kleinem Bauchansatz - 20-25 Jahre - dunkle Behaarung an den Händen - trug Mundnasenschutz - Bekleidung: kurze neuwertige schwarze Steppjacke / Winterjacke mit Kapuze- Kapuze wurde zur Tatzeit getragen - Haare nicht bekannt - schwarze Cargo Hose - dunkelblaue Sportschuhe - Farbe auffälliges metallic-blau- ähnlich wie Autolack - dunklerer Typ

Mittäter 2: - männlich - 175-180 - sportliche schlanke Figur - 20-25 Jahre - trug auch Mundnasenschutz - breiter, schlichten Silberring an der linken Hand getragen - Haare nicht bekannt - Bekleidung: neue dunkelolivgrüne Winterjacke,kurz mit Kapuze,die auch zur Tatzeit getragen wurde. - schwarze Hose aus einer Art Sweatshirt Stoff.Enger Schnitt in Wadenhöhe,der nach oben weiter wurde. - trug schwarze Adidas Schuhe - gebräunte Hände-vermutlich Solarienbräune

Nach der Anzeigeerstattung hat die Polizei in Emden die Ermittlungen eingeleitet und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den beschriebenen Personen oder zum Sachverhalt geben können, die Dienststelle in Emden zu informieren.

Hesel - Verkehrsunfall durch Ölspur

Am 17.11.21 gegen 13.00 Uhr befuhr eine 18-jährige Fahrerin mit ihrem Kleinkraftrad die Moormerlandstraße in Klein-Hesel. Als diese in Richtung Hesel gerade die Überführung zur L 24 passiert hatte, kam sie in der nachfolgenden Linkskurve auf einer Ölspur, die dort zuvor durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer verursacht wurde, zu Fall. Bei dem Sturz zog sich die junge Frau aus Moormerland zahlreiche Prellungen und Abschürfungen zu. Am Kleinkraftrad entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher der Ölspur werden an die Polizeistation Hesel erbeten.

Moormerland - Verkehrsunfall auf der Autobahn Am 17.11.2021 kam es gegen 22:35 Uhr auf der BAB 31 in Fahrtrichtung Emden zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 24-jähriger Mann aus Bunde die gefahrene Geschwindigkeit des vorausfahrenden Fahrzeuges eines 65-jährigen Emders unterschätzte und auf dieses auffuhr. Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeugführer verletzt. An den mitgeführten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, wodurch diese durch angeforderte Abschleppunternehmen geborgen werden mussten. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und ein Unfallermittlungsverfahren eingeleitet.

