Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht geklärt

Unkel (ots)

Am Mittwochmittag beschädigte eine 52-jährige Frau aus Erpel einen geparkten Pkw auf dem Parkplatz am Aldi-Markt in Unkel und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Der Geschädigte beobachtete den Vorfall und konnte sich das amtliche Kennzeichen des wegfahrenden Pkw merken. Bei der sofortigen Überprüfung der Halteranschrift konnte das Unfallfahrzeug und die Fahrzeugführerin durch die Polizei ermittelt werden.

