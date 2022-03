Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.03.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Leingarten/ Stadt- und Landkreis Heilbronn: Vorsicht vor Betrügern

Als angebliche Enkel, Kinder oder Polizeibeamte versuchen Betrüger vermehrt Bürgerinnen und Bürger um ihre Ersparnisse zu bringen. Am Dienstag machten Unbekannte einer Leingartenerin am Telefon weiß, ihr Sohn habe einen Verkehrsunfall verursacht und sie müsse nun mehrere zehntausend Euro für seine Freilassung aus der Haft bezahlen. Die Frau organisierte daraufhin den Betrag und übergab ihn an eine Unbekannte, die damit schließlich unerkannt verschwand. Bei einer weiteren Betrugsmasche melden sich die Betrüger über einen Messengerdienst bei ihren Opfern und geben vor ein naher Verwandter zu sein, der eine neue Telefonnummer hätte, weil das eigene Handy kaputt oder verloren gegangen sei. Dann erzählen die Täter, dass sie dringend Geld bräuchten und bitten die angeblichen Verwandten dieses zu überweisen. Im Stadt- und Landkreis Heilbronn kam es in den vergangenen Tagen zu mehreren solcher Versuche. Bei zwei dieser Fälle überwiesen die Betrogenen Geld an die Unbekannten. Eingehen sollten die Betroffenen auf solche Forderungen nicht. Vielmehr rät die Polizei in solchen Fällen die Verwandten zunächst über die ursprüngliche Nummer anzurufen. Wenn das nicht funktioniert, sollte auf andere Weise Kontakt mit der entsprechenden Person aufgenommen werden, um die neue Handynummer zu verifizieren.

Möckmühl-Züttlingen: Kupferdiebstahl aus Garten

Mehrere Blumenkübel aus Kupfer stahlen Unbekannte aus einem Garten in Möckmühl-Züttlingen. Am Mittwochnachmittag zwischen 14 und 16 Uhr gelangten der oder die Täter auf das Grundstück im Zuckerweg, leerten die in den Kübeln befindliche Erde aus und entwendeten die Gefäße. Es entstand ein Diebstahlschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Möckmühl unter der Telefonnummer 06298 9200 0 zu melden.

B293/ Leingarten: Viel zu schnell auf der Bundesstraße

Ein Bußgeld in Höhe von rund 700 Euro, zwei Punkte im Fahreignungsregister und ein Fahrverbot von drei Monaten kommen auf einen 21-jährigen Hyundai-Fahrer zu, nachdem er am frühen Donnerstagmorgen viel zu schnell auf der Bundesstraße 293 bei Leingarten unterwegs war. Um kurz vor 2 Uhr überprüften Beamte des Polizeireviers Laufen die Geschwindigkeit seines Fahrzeugs und stellten fest, dass der junge Mann über 70 Kilometer pro Stunde schneller fuhr als an dieser Stelle eigentlich erlaubt ist. Seinen Führerschein ist er nun fürs Erste los.

