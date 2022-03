Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.03.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Getunter BMW mit "1.000" PS stillgelegt

Ein BMW M8 mit unzulässigen Veränderungen wurde am 28. Februar in Heilbronn von Beamten der Verkehrspolizei Weinsberg aus dem Verkehr gezogen. Wie ein Gutachten ergab, wies das Fahrzeug mehrere nicht erlaubte Veränderungen auf, darunter eine völlig veränderte und dadurch unzulässige Abgasanlage und eine um über 140 PS höhere Motorleistung als die im Originalzustand angegebenen 530 PS. Aufgrund der Veränderungen war das Fahrzeug nichtmehr verkehrstüchtig und wurde stillgelegt. Da Verdunkelungs- und Fluchtgefahr bestand, wurde das Fahrzeug noch während der Kontrolle beschlagnahmt und abgeschleppt. Wie die Ermittlungen ergaben, hatte der Eigentümer des BMW unter anderem auf einer Video-Plattform angegeben, diesen technisch verändert und eine Leistungssteigerung auf über 1.000 PS durchgeführt zu haben. Der verantwortliche Halter unterließ es, die baulichen Veränderungen gutachterlich überprüfen und abnehmen zu lassen. Am Kontrolltag kam erschwerend hinzu, dass es sich bei dem verantwortlichen Fahrzeugführer nicht um den Fahrzeughalter, sondern um einen Mann handelte, der zu nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Dieser wollte die Beamten glauben machen, dass er der Besitzer sei und machte offensichtlich falsche Angaben zu seinen Personalien. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Führen eines zulassungspflichtigen Fahrzeuges mit erloschener Betriebserlaubnis rechnen. Der Besitzer des BMWs muss neben einer Strafanzeige wegen Zulassens einer Fahrt ohne erforderliche Fahrerlaubnis und diverser Verstöße gegen zulassungsrechtliche Vorschriften mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen. Die Veränderungen an seinem M8 muss er zurückbauen, wenn er diesen wieder im Straßenverkehr bewegen möchte.

Heilbronn: Betrunken vom Fahrrad gestürzt

Zur Behandlung seiner leichten Verletzungen und zur Entnahme einer Blutprobe wurde ein Fahrradfahrer am Dienstagabend in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann war um kurz vor 20 Uhr auf dem Neckarradweg auf Höhe der Neckargartacher Brücke in Heilbronn unterwegs, als er von seinem Fahrrad stürzte. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten anhand eines Alkoholtests fest, dass der 59-Jährige über 2,2 Promille hatte und vermutlich daher verunfallt war. Am Fahrrad entstand kein nennenswerter Sachschaden.

Ittlingen: Mit dem Kopf gegen die Scheibe

Weil ein 54-jähriger Autofahrer bei einem Unfall nicht angeschnallt war, wurde er leicht verletzt. Der 23 Jahre alte Fahrer eines landwirtschaftlichen Fahrzeugs war gegen 15 Uhr auf der Kreisstraße von Kirchardt in Richtung Ittlingen unterwegs. Gerade als er nach links in einen Feldweg abbiegen wollte, unternahm der 54-Jährige mit seinem VW einen Überholversuch, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der Pkw-Lenker hatte keinen Sicherheitsgurt angelegt und prallte mit dem Kopf gegen die Frontscheibe. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am VW entstand Totalschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Der Schaden an dem ladwirtschaftlichen Fahrzeug beläuft sich auf knapp 2.500 Euro.

B293/ Eppingen: Hoher Schaden bei Verkehrsunfall

Schäden in Höhe von knapp 30.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagnachmittag auf der Bundesstraße 293 bei Eppingen. Der 61 Jahre alte Fahrer eines Lasters kam gegen 17 Uhr aus ungeklärter Ursache mit seinem Gefährt vom rechten auf den linken Fahrstreifen und erfasste den dort fahrenden Audi eines 32-Jährigen. Durch den Aufprall wurde der Pkw in den Grünstreifen geschleudert, wo er zum Stehen kam. Der Lkw überfuhr teilweise die am Unfallort beginnende Leitplanke, rollte weiter durch einen Acker und kam schließlich nach einer Anhöhe an einem angrenzenden Feldweg zum Stillstand. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Lauffen am Neckar: Bedrohung in Gemeinschaftsunterkunft

Mehrere Polizeistreifen rückten am Dienstagabend zu einer Gemeinschaftsunterkunft in Lauffen am Neckar aus. Zeugen hatten die Polizei gerufen, weil ein Mann angeblich einen anderen mit einer Axt bedrohe und sich nicht beruhigen ließe. Als die Beamten in der Unterkunft in der Bahnhofstraße eintrafen war der Mann zunächst verschwunden, kehrte als die Polizisten gegangen waren aber wieder zurück. Der 23-Jährige versuchte beim erneuten Eintreffen der Polizei mit einem Sprung aus dem Fenster vor den Beamten zu flüchten. Er konnte festgenommen werden. Eine Axt wurde nicht aufgefunden.

Erlenbach: Frontalzusammenstoß auf der Kreisstraße

Zwei Autos stießen am Dienstagmorgen auf der Kreisstraße 2126 bei Erlenbach frontal zusammen. Die Fahrerin eines Renaults, die gegen 9.30 Uhr in Richtung Weinsberg fuhr, kam aus unbekannter Ursache auf die entgegenkommende Spur und stieß dort mit einem Ford zusammen. An beiden Pkw entstanden Totalschäden in noch unbekannter Höhe. Die Renault-Fahrerin wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und auch der Lenker des Fords und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme und den Reinigungsarbeiten wurde die Kreisstraße komplett gesperrt.

